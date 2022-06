Résultat de la législative à Semoy : en direct

Un des paramètres clés de ces législatives 2022, en France comme à Semoy, reste le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. L'Insoumis avait atteint 20,12% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Il faut aussi tenir compte les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,01% et 2,05% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit une réserve de voix de 7,06% à gauche (sans compter les suffrages de Mélenchon).

16:30 - À Semoy, des sondages aussi révélateurs ?

Les dynamiques nationales des derniers jours auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Semoy dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La Nupes est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. A l'issue de la dernière élection présidentielle, à Semoy, Emmanuel Macron glanait la meilleure place avec 34,58% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,12%. On trouvait plus loin Marine Le Pen, troisième avec 19,17% et Éric Zemmour à 5,91%. Par contre au niveau national, Emmanuel Macron concluait cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.