Résultat de la législative à Serres-Castet : 2e tour en direct

Un des enjeux de ces élections législatives 2022, en France, sera le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. À Serres-Castet, son représentant avait cumulé 22,42% des suffrages lors du premier tour. Ce score est néanmoins à comparer avec les suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 14,73%, 5,01%, 2,25% et 1,57% en avril. Voilà qui donnait un potentiel de 23,56% pour le bloc LFI-PS-EELV-PC dans la commune.

15:30 - Quel résultat pour le deuxième tour des législatives à Serres-Castet ?

Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 sièges. De son côté, le Rassemblement national pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques locales. Avec 35,24% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Serres-Castet lors du 1er round de la législative le 12 juin dernier. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 22,42% des suffrages. De son côté, la candidature Rassemblement National glane 19,24% des suffrages.