13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Sèvres-Anxaumont

Le résultat des élections législatives 2022 à Sèvres-Anxaumont est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Sèvres-Anxaumont. Ce résultat ne concerne pour l'heure que le vote de Sèvres-Anxaumont. Les électeurs de 35 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. A l'échelle de la localité, Lisa Belluco a rassemblé 36% des votes. Françoise Ballet-Blu (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Kevin Courtois (Rassemblement National) la suivent avec 33% et 13% des suffrages. L'abstention parmi les électeurs autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 1ère circonscription de la Vienne s'élève à 44% (999 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sèvres-Anxaumont Lisa Belluco Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,56% 35,80% Françoise Ballet-Blu Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,17% 33,33% Kevin Courtois Rassemblement National 15,70% 12,96% Jérôme Neveux Union des Démocrates et des Indépendants 13,36% 9,98% Marie-Aline de Mascureau Reconquête ! 2,96% 1,95% Alexandre Giraudet Ecologistes 2,88% 2,78% Ludovic Gaillard Divers extrême gauche 1,62% 1,34% Corine Jarry Droite souverainiste 1,48% 1,13% Elise Farine Ecologistes 1,09% 0,72% Jeannot Assoumani Divers 0,18% 0,00% Idriss Laadnani Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Sèvres-Anxaumont Taux de participation 50,74% 55,65% Taux d'abstention 49,26% 44,35% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,78% 1,90% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77% 0,80% Nombre de votants 40 888 999

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sèvres-Anxaumont sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:35 - Quel candidat vont désigner les supporters de gauche à Sèvres-Anxaumont ? Dans les 2 bureaux de vote de Sèvres-Anxaumont, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. L'Insoumis avait enregistré 21,88% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Il faut aussi tenir compte les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 7,32% et 2,91% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel théorique de 32,11% à Sèvres-Anxaumont pour ce premier tour. 16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Sèvres-Anxaumont ? Les mouvements nationaux des dernières heures se répéteront probablement à Sèvres-Anxaumont au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. La majorité LREM-Ensemble a baissé à un cheveu de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote ce vendredi soir. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Au précédent scrutin, à Sèvres-Anxaumont, Emmanuel Macron achevait la course en première position de la présidentielle avec 32,88% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,88%, puis Marine Le Pen à 18,25% et Yannick Jadot, quatrième à 7,32%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui a eu lieu au niveau national : un Emmanuel Macron à la meilleure place à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. 14:30 - Les chiffres de l'abstention peuvent-ils battre ceux de la présidentielle à Sèvres-Anxaumont ? Le niveau de participation sera indéniablement un facteur fort de ce scrutin législatif 2022 à Sèvres-Anxaumont. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des foyers français serait de nature à détourner les habitants de Sèvres-Anxaumont (86800) des urnes. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 20,75% des électeurs inscrits dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 17,64% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - Quel était le pourcentage de la participation à Sèvres-Anxaumont en 2017 ? Plus de la moitié des votants ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Au cours des précédentes consultations politiques, les 2 299 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Durant les dernières législatives, 1 707 inscrits sur les listes électorales de Sèvres-Anxaumont avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 55,95%), à comparer avec une participation de 48,97% au tour deux. 09:30 - Les données clés des élections législatives 2022 à Sèvres-Anxaumont Si vous êtes toujours indécis concernant les 11 prétendants au premier tour dans la seule circonscription de Sèvres-Anxaumont, prenez le temps de consulter les programmes. Les bureaux de vote seront vérouillés à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Législatives 2022 à Sèvres-Anxaumont : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Sèvres-Anxaumont (Vienne) reprendront le chemin des isoloirs en 2022. Ils seront priés de contribuer à l'élection des députés qui se tiendra les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 33% des votes au premier tour à Sèvres-Anxaumont, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien 3e homme lors de la dernière présidentielle et l'ex-parlementaire européenne avaient obtenu 22% et 18% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Sèvres-Anxaumont gratifié de 70% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 30% des votes. Les administrés de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ?