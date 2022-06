Résultat de la législative à Sierentz : 2e tour en direct

En direct

18:14 - La nuance Mélenchon était arrivée en 3e position à Sierentz il y a sept jours Les inscrits de Sierentz avaient concédé 13,16% de leurs votes à la Nupes de Jean-Luc Mélenchon, pour la 1re manche des législatives. Mais ce score est toutefois à comparer avec les suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Or à Sierentz, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 11,16%, 6,13%, 0,33% et 0,93% en avril. Ce qui, en cumul, délivrait une réserve de voix de 18,55% du côté de la gauche.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle gagner à Sierentz ? Grâce à 38,26% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Sierentz dimanche 12 juin pour le 1er round des élections législatives. Les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec dans l'ordre 22,92% et 13,16% des voix. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés.

13:30 - Au moment des résultats des législatives 2022, quel sera la participation à Sierentz ? L'analyse des dernières élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Cinq ans auparavant, au moment des élections législatives, 2341 personnes en capacité de participer à une élection à Sierentz avaient pris part à l'élection au premier tour (soit 42,93%), à comparer avec un taux de participation de 37,98% pour le second tour. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au deuxième tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 h.