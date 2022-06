Résultat des législatives à Simiane-Collongue - Election 2022 (13109) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Simiane-Collongue

Le résultat des élections législatives 2022 à Simiane-Collongue est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Bouches-du-Rhône

Résultat de la législative dans la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône

Le résultat de la législative à Simiane-Collongue a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Au niveau de l'agglomération, José Gonzalez a engrangé 25% des suffrages. Il devance Véronique Bourcet-Giner (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Marina Mesure (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent dans l'ordre 25% et 25% des voix. Ces chiffres ne traduisent cependant pas la réalité des votes au niveau de la circonscription : 15 autres communes participent en effet au résultat de la législative dans la 10ème circonscription des Bouches-du-Rhône. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens autorisés à se rendre aux urnes dans la commune à l'échelle de cette circonscription atteint 50%, ce qui représente 2 473 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Simiane-Collongue José Gonzalez Rassemblement National - 25,33% Véronique Bourcet-Giner Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 24,67% Marina Mesure Nouvelle union populaire écologique et sociale - 24,50% Serge Perottino Les Républicains - 10,93% Jean-Philippe Courtaro Reconquête ! - 5,38% Nathalie Coutenet Divers centre - 2,52% Patrice Daude Ecologistes - 2,28% Robert Marti Droite souverainiste - 1,45% Lucie Desblancs Ecologistes - 1,37% Céline Colantonio Ecologistes - 0,87% Jean-Claude Valiente Divers extrême gauche - 0,62% Magali Gozzi Régionaliste - 0,08% Stéphanie Brun Droite souverainiste - 0,00% Participation au scrutin Circonscription Simiane-Collongue Taux de participation - 49,79% Taux d'abstention - 50,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,22% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,24% Nombre de votants - 2 452

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Simiane-Collongue sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:01 - Quel candidat vont retenir les supporters de gauche à Simiane-Collongue ? Dans les 4 bureaux de vote de Simiane-Collongue, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat LFI avait enregistré 16,43% des suffrages il y a deux mois. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 7,11% et 1,46% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel théorique de 25% à Simiane-Collongue pour ce premier tour. 16:30 - Les enquêtes d'opinion, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Simiane-Collongue ? A l'issue du dernier vote, à Simiane-Collongue, Emmanuel Macron se propulsait à meilleure place au premier round de l'élection avec 26,14% des voix, devant Marine Le Pen à 25,98%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,43% et Éric Zemmour, quatrième avec 10,7%. Un verdict à interpréter selon ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron à la meilleure place à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les indications nationales des derniers jours viendront peut-être chambouler ce décor lors des législatives dans la commune ce dimanche. Or la majorité LREM-Ensemble a chuté à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Le RN de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%. 14:30 - Après la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Simiane-Collongue ? Le niveau d'abstention sera indéniablement l'un des critères importants du scrutin législatif 2022 à Simiane-Collongue. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,95% dans la commune. La participation était de 77,83% au premier tour, soit 3 834 personnes. La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les inquiétudes engendrées par la guerre en Ukraine seraient par exemple susceptibles d'inciter les électeurs de Simiane-Collongue à se désintéresser de l'élection. 11:30 - Les chiffres de l'abstention lors des élections législatives, un élément fort à Simiane-Collongue ? Au fil des élections passées, les 5 818 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Au moment des législatives de 2017, le taux de participation avait représenté 50,58% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Simiane-Collongue. La participation était de 44,28% au deuxième round. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Simiane-Collongue Les résultats de l'élection législative 2022 à Simiane-Collongue vont théoriquement être publiés pas longtemps après la fermeture des 4 bureaux de vote, la commune n'affichant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on saura assez vite qui des 13 candidats est qualifié pour le second tour.

Législatives 2022 à Simiane-Collongue : les enjeux

Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 26,1% des suffrages au premier tour à Simiane-Collongue, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 26,0% et 16,4% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Simiane-Collongue gratifié de 52,5% des suffrages, abandonnant donc 47,5% des suffrages à Marine Le Pen. Le président français sera-t-il à même d'acquérir une majorité des députés de l'Assemblée nationale au regard des voix qu'il a obtenues dès le premier tour de la présidentielle dans cette agglomération ? Comme partout dans l'Hexagone, les citoyens de Simiane-Collongue seront incités à contribuer aux résultats des législatives les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat pencheront-ils ?