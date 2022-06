En direct

18:49 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Solliès-Pont ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 14,61% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Solliès-Pont le dimanche 10 avril dernier. Les transferts des suffrages d'EELV et du PS ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,57% et 1,07% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un total estimé à 19,25% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Solliès-Pont ? Les indicateurs nationaux des ultimes semaines auront probablement un écho sur les législatives à Solliès-Pont au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à descendre à un petit point vendredi soir, devant un Rassemblement national très proche, non loin des 20%. Avec 33,45% des votes, au premier round à Solliès-Pont cette fois, Marine Le Pen avait atteint la meilleure place à la dernière élection. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 23,41%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 14,61% et Éric Zemmour à 11,87%. Pourtant, à l'échelle du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%.

14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Solliès-Pont ? À Solliès-Pont, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter l'étendue de la participation. La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur la vie des ménages pourraient nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Solliès-Pont. Il y a 2 mois, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 24,86% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. L'abstention était de 25,2% au premier tour. Pour comparer, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - À Solliès-Pont quels étaient les chiffres de l'abstention à Solliès-Pont en 2017 ? Comment votent généralement les habitants de cette agglomération ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 61,52% des inscrits sur les listes électorales de Solliès-Pont avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. L'abstention était de 56,19% pour le dernier round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.