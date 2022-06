Résultat des législatives à Solliès-Toucas - Election 2022 (83210) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Solliès-Toucas

Le résultat des élections législatives 2022 à Solliès-Toucas est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Var

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l' élection législative à Solliès-Toucas. À Solliès-Toucas, les citoyens inscrits dans la 2ème circonscription du Var se sont tournés vers la candidate Rassemblement National. L'issue définitive de la législative au niveau de la 2ème circonscription du Var dépendra du vote des électeurs des 9 autres communes qui la composent. Le niveau de l'abstention parmi les habitants inscrits dans les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription s'élève à 57%, ce qui représente 2 836 non-votants. Au sein de la commune, Laure Lavalette a effectivement accumulé 33% des suffrages. Elle ressort devant Ange Musso (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Isaline Cornil (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent dans l'ordre 22% et 22% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Solliès-Toucas Laure Lavalette Rassemblement National 30,86% 32,92% Ange Musso Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,45% 22,20% Isaline Cornil Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,91% 21,53% Aline Bertrand Reconquête ! 7,97% 6,87% Julien Argento Les Républicains 6,29% 5,38% Alexandra Perreto Ecologistes 1,77% 2,26% Laurent Boissin Ecologistes 1,56% 1,83% Pierre Blanc Ecologistes 1,47% 1,73% Myriam Fournier Droite souverainiste 1,22% 1,25% Alexandre Juving-Brunet Divers extrême droite 1,19% 0,72% Jean-Claude Goni Divers 0,98% 2,02% Claire Gago-Chidaine Régionaliste 0,70% 0,86% Jean-Michel Ghiotto Divers extrême gauche 0,64% 0,43% Participation au scrutin Circonscription Solliès-Toucas Taux de participation 45,01% 42,80% Taux d'abstention 54,99% 57,20% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52% 1,27% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 0,66% Nombre de votants 41 634 2 122

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Solliès-Toucas sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:00 - Que vont choisir les supporters de gauche à Solliès-Toucas ? Les habitants de Solliès-Toucas avaient accordé 15,76% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la manche initiale de la dernière présidentielle. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,31% et 1,26% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 21,33% à Solliès-Toucas pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Solliès-Toucas ? À Solliès-Toucas, Marine Le Pen avait terminé en pôle position de la dernière élection avec 32,5% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 22,17%. Arrivaient ensuite, avec 15,76%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 11,62%, Éric Zemmour. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront peut-être chambouler la donne lors des législatives à Solliès-Toucas ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%. 14:30 - À Solliès-Toucas, quel sera l'influence de l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 ? L'un des facteurs décisifs du scrutin législatif sera sans nul doute le taux d'abstention à Solliès-Toucas. La guerre entre l'Ukraine et la Russie est de nature à modifier la stratégie de vote des habitants de Solliès-Toucas. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 4 926 personnes en âge de voter dans la ville, 73,97% avaient pris part au vote, contre une participation de 74,04% au premier tour, c'est-à-dire 3 647 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Au moment des résultats des législatives, quels seront les taux d'abstention à Solliès-Toucas ? Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. L'observation des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, 4 679 personnes habilitées à voter à Solliès-Toucas avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 42,38%). La participation était de 35,73% au second round. 09:30 - Les législatives se terminent à 18 heures à Solliès-Toucas On vote déjà depuis les premières heures du matin à Solliès-Toucas et il n'est pas trop tard pour faire entendre sa voix puisque les bureaux de vote de la ville seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 13 prétendants qui sont candidats dans la seule circonscription de la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Législatives 2022 à Solliès-Toucas : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Solliès-Toucas (Var) seront amenés à contribuer aux législatives comme l'ensemble des Français. Au moment de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 33% des voix au premier tour à Solliès-Toucas. L'ancienne députée européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22% et 16% des suffrages. Le choix des électeurs de Solliès-Toucas était resté identique au second tour au profit de Marine Le Pen (58% des votes). Emmanuel Macron avait récupéré 42% des suffrages. Les votants de cette ville se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ?