Résultat de la législative à Solliès-Ville : 2e tour en direct

19/06/22 18:12

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Solliès-Ville sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Solliès-Ville. En direct 18:12 - La Nouvelle union populaire avait terminé troisième à Solliès-Ville dimanche dernier Le point de départ pour la coalition de gauche était de 18,58% avant ces législatives à Solliès-Ville. C'est en effet le cumul des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans les 2 bureaux de vote de Solliès-Ville, les voix qui s'étaient finalement portées sur la coalition lors du premier tour des législatives étaient pourtant de 16,02% il y a 7 jours. Ce qui tout de même avait permis à la Nupes de finir à la troisième position. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Rassemblement National à Solliès-Ville ? La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a recueilli 27,16% des voix au soir du 1er round des élections législatives le 12 juin dernier. Les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à respectivement 26,57% et 16,02% des voix. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 sièges. 13:30 - L'abstention va-t-elle encore augmenter au 2e tour des législatives à Solliès-Ville ? Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des élections législatives de 2017 ? La semaine dernière, 50,94% des personnes habilitées à participer à une élection à Solliès-Ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédents scrutins. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2075 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 76,45% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 76,14% au premier tour, c'est-à-dire 1580 personnes. 10:30 - La deuxième manche des élections législatives 2022 a débuté à Solliès-Ville Les caractéristiques de ce deuxième round des législatives à Solliès-Ville sont limpides : la cité ne couvre qu'une seule circonscription où s'opposent deux candidats finalistes. Autre point essentiel: les votants ont jusqu'à 18 heures ce soir pour faire leur choix. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour réduire la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Résultats des législatives 2022 à Solliès-Ville - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Solliès-Ville aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription du Var

Tête de liste Liste Laure Lavalette Rassemblement National Ange Musso Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Solliès-Ville - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Solliès-Ville

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription du Var

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Solliès-Ville Laure Lavalette (Ballotage) Rassemblement National 30,86% 26,57% Ange Musso (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,45% 27,16% Isaline Cornil Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,91% 16,02% Aline Bertrand Reconquête ! 7,97% 10,25% Julien Argento Les Républicains 6,29% 12,54% Alexandra Perreto Ecologistes 1,77% 0,50% Laurent Boissin Ecologistes 1,56% 1,19% Pierre Blanc Ecologistes 1,47% 1,69% Myriam Fournier Droite souverainiste 1,22% 0,70% Alexandre Juving-Brunet Divers extrême droite 1,19% 1,29% Jean-Claude Goni Divers 0,98% 1,09% Claire Gago-Chidaine Régionaliste 0,70% 0,70% Jean-Michel Ghiotto Divers extrême gauche 0,64% 0,30% Participation au scrutin Circonscription Solliès-Ville Taux de participation 45,01% 49,06% Taux d'abstention 54,99% 50,94% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52% 1,27% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 0,20% Nombre de votants 41 634 1 020

Le résultat de l'élection législative à Solliès-Ville a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Pour le premier round des législatives 2022, les 2079 citoyens de Solliès-Ville inscrits dans la 2ème circonscription du Var ont penché pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux d'abstention représente 51% des électeurs autorisés à fréquenter les isoloirs au sein de la commune au niveau de la 2ème circonscription du Var, ce qui représente 1 059 non-votants. L'issue finale de l'élection législative au niveau de cette circonscription dépendra de la conduite des électeurs des 9 autres communes qui la composent. Dans la ville, Ange Musso a rassemblé 27% des suffrages. Laure Lavalette (Rassemblement National) et Isaline Cornil (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueillent dans l'ordre 27% et 16% des suffrages.

Législatives 2022 à Solliès-Ville : les enjeux

Comme partout dans le pays, les votants de Solliès-Ville (83210) seront amenés à participer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Durant la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 28.4% des voix au premier tour à Solliès-Ville, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. L'actuel chef de l'Etat et Éric Zemmour avaient obtenu 26.0% et 15.0% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Solliès-Ville avec 54.1% des suffrages, laissant donc 46.0% des votes à Emmanuel Macron.