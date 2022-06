Résultat des législatives à Solliès-Ville - Election 2022 (83210) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Solliès-Ville

Le résultat des élections législatives 2022 à Solliès-Ville est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription du Var

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative à Solliès-Ville. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a récolté le plus de votes auprès des 2079 citoyens de Solliès-Ville de la 2ème circonscription du Var. Le niveau de l'abstention représente 51% des habitants inscrits sur les listes électorales dans la commune au niveau de la 2ème circonscription du Var, ce qui représente 1 059 non-votants. A l'échelle de la ville, Ange Musso a raflé 27% des voix. Laure Lavalette (Rassemblement National) capte 27% des voix. De son côté, Isaline Cornil (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtient 16% des votes. Les électeurs des 9 autres communes appartenant à cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Solliès-Ville ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Solliès-Ville Laure Lavalette Rassemblement National 30,86% 26,57% Ange Musso Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,45% 27,16% Isaline Cornil Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,91% 16,02% Aline Bertrand Reconquête ! 7,97% 10,25% Julien Argento Les Républicains 6,29% 12,54% Alexandra Perreto Ecologistes 1,77% 0,50% Laurent Boissin Ecologistes 1,56% 1,19% Pierre Blanc Ecologistes 1,47% 1,69% Myriam Fournier Droite souverainiste 1,22% 0,70% Alexandre Juving-Brunet Divers extrême droite 1,19% 1,29% Jean-Claude Goni Divers 0,98% 1,09% Claire Gago-Chidaine Régionaliste 0,70% 0,70% Jean-Michel Ghiotto Divers extrême gauche 0,64% 0,30% Participation au scrutin Circonscription Solliès-Ville Taux de participation 45,01% 49,06% Taux d'abstention 54,99% 50,94% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52% 1,27% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,44% 0,20% Nombre de votants 41 634 1 020

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Solliès-Ville sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:29 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Solliès-Ville ? Dans les 2 bureaux de vote de Solliès-Ville, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat de gauche avait cumulé 13,37% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,96% et 1,03% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 17,36% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Solliès-Ville. 16:30 - Que peuvent enseigner les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Solliès-Ville ? Marine Le Pen avait glané la meilleure place à l'issue de la dernière présidentielle à Solliès-Ville avec 28,41% des votes, au 1er tour. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 25,96%, au-dessus de Éric Zemmour à 14,97% et Jean-Luc Mélenchon à 13,37%. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront certainement modifier ce décor lors des législatives dans la ville, même s'il est impossible d'ignorer les spécificités locales. Il faut se rappeler que la majorité a chuté à un trait de la Nupes dans les intentions de vote ce vendredi soir. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. 14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Solliès-Ville ? La participation sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022 à Solliès-Ville. Les craintes liées à une résurgence de la pandémie de coronavirus pourraient entre autres détourner l'attention des citoyens de Solliès-Ville du vote. Il y a deux mois, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 23,55% dans la commune. Le taux d'abstention était de 23,86% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des élections législatives 2022 à Solliès-Ville ? Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des précédentes consultations démocratiques. A l'occasion des élections législatives de 2017, 62,27% des personnes habilitées à voter à Solliès-Ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec une abstention de 53,24% pour le deuxième tour. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Les législatives se finissent à 18 heures à Solliès-Ville Bonjour et bienvenue sur cette page où nous tenterons de donner les clés de ce premier round des législatives à Solliès-Ville, jusqu'à ce que le résultat soit communiqué. On dénombre 13 candidats dans l'unique circonscription de la cité (soit un peu plus que la moyenne) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour aller glisser leur bulletin dans l'urne ce dimanche de 1er tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Solliès-Ville : les enjeux

Comme partout dans le pays, les votants de Solliès-Ville (83210) seront amenés à participer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Durant la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 28.4% des voix au premier tour à Solliès-Ville, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. L'actuel chef de l'Etat et Éric Zemmour avaient obtenu 26.0% et 15.0% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Solliès-Ville avec 54.1% des suffrages, laissant donc 46.0% des votes à Emmanuel Macron.