Résultat de la législative à Sundhouse : 2e tour en direct

18:50 - La coalition Mélenchon s'était placée au pied du podium à Sundhouse il y a 7 jours Dans l'unique bureau de vote de Sundhouse, les voix qui s'étaient portées sur la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon lors des législatives seront peut être cruciales ce dimanche pour le 2ème épisode du scrutin. Le candidat Nupes avait enregistré 10,49% des suffrages il y a une semaine. Ce score est néanmoins à comparer avec les voix de gauche qui pouvaient tomber dans l'escarcelle de la Nupes après la présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 9,41%, 3,85%, 1,42% et 1,32% le 10 avril. Ce qui aboutissait à une réserve de voix de 16% du côté des électeurs de gauche.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête au 1er tour Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains garderaient entre 40 et 65 députés. Les sondages à l'échelle nationale ont quelquefois tendance à dissimuler des réalités locales compliquées, comme par exemple à Sundhouse. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a recueilli 37,64% des suffrages lors du premier round de la législative dimanche 12 juin. Les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec 26,4% et 10,49% des votes.

13:30 - À Sundhouse, quel impact aura la participation sur les résultats des législatives 2022 ? Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des consultations politiques passées. Durant les précédentes législatives, 37,27% des personnes en capacité de voter à Sundhouse avaient participé à l'élection au second tour, ce qui représentait 505 votants sur les 1401 personnes inscrites sur les listes électorales. Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est très élevé lors de ce type d'élection. Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives représentait 42,64% au second round contre 55,4% en 2012, toujours au second tour.