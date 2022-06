Résultat des législatives à Suze-la-Rousse - Election 2022 (26790) [PUBLIE]

12/06/22 21:18

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection législative à Suze-la-Rousse. Au niveau de la 3ème circonscription de la Drôme, les citoyens de Suze-la-Rousse ont opté pour la candidature Les Républicains. Paul Berard a collecté 27% des suffrages au niveau de la ville. Il ressort devant Philippe Dos Reis (Rassemblement National) et Célia de Lavergne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui recueillent dans l'ordre 26% et 19% des suffrages. Le niveau de la participation atteint 54% des habitants figurant dans les registres électoraux dans la commune pour cette circonscription électorale (soit 784 non-votants). Ce résultat ne concerne pour l'heure que le vote de Suze-la-Rousse. Les citoyens de 238 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans la 3ème circonscription de la Drôme.

L'un des critères principaux de ces législatives sera incontestablement le niveau d'abstention à Suze-la-Rousse. La flambée des prix qui alourdit le budget des Français serait par exemple susceptible d'impacter la participation à Suze-la-Rousse (26790). Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 705 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 82,34% avaient pris part à l'élection. La participation était de 83,17% au premier tour, ce qui représentait 1 418 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

Marine Le Pen avait gagné la première position lors du dernier scrutin présidentiel à Suze-la-Rousse avec 31,03% des votes, au premier tour. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 22,89%, devant Éric Zemmour à 12,43% et Jean-Luc Mélenchon à 12,35%. Les mouvements nationaux des dernières semaines chambouleront sans doute ce tableau lors des législatives dans la ville dimanche. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête, avec un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%.

Un des paramètres clés de ces élections législatives, en France comme à Suze-la-Rousse, reste le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait atteint 12,35% des suffrages lors de la présidentielle dans la cité. On peut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,14% et 1,24% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 5,38% du côté de la gauche (sans compter les suffrages de Mélenchon).

Quel candidat les habitants de Suze-la-Rousse mettront-ils en pole position des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 31% des suffrages au premier tour à Suze-la-Rousse, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et Éric Zemmour avaient obtenu 23% et 12% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Suze-la-Rousse gratifiée de 57% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 43% des votes. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ?