Résultat de la législative à Taulé : en direct

En direct

19:23 - Pour la gauche, les 18,39% de Jean-Luc Mélenchon à Taulé observés Dans les 2 bureaux de vote de Taulé, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat de gauche avait enregistré 18,39% des suffrages lors de cette première manche. Et c'est sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,89% et 2,83% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 27,11% à Taulé pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Les études sondagières, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Taulé ? Emmanuel Macron avait atteint la première position à l'issue de la dernière élection présidentielle à Taulé avec 34,24% des votes, au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 18,39%, devançant Marine Le Pen à 18,27% et Yannick Jadot à 5,89%. Les indications nationales des derniers jours boulverseront probablement ce tableau et donc le résultat des législatives à Taulé au 1er tour. Pour rappel la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité présidentielle dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans le même temps, le RN s'est rapproché des 20%.

14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives 2022 à Taulé demeure l'abstention Le niveau d'abstention constituera incontestablement un facteur déterminant des législatives 2022 à Taulé. La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions sur les tarifs de l'essence et du gaz seraient notamment en mesure d'inciter les électeurs de Taulé (29670) à se désintéresser du scrutin. Il y a deux mois, pour le second tour de la dernière présidentielle, sur les 2 196 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 79,75% avaient pris part à l'élection. La participation était de 79,14% au premier tour, c'est-à-dire 1 738 personnes. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des élections législatives à Taulé ? Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Au moment des élections législatives de 2017, 2 232 électeurs de Taulé avaient participé au vote au premier tour (soit 59,77%). Le taux de participation était de 49,46% au second tour.