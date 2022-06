En direct

19:55 - Pour la Nupes, les 18,18% de Jean-Luc Mélenchon à Taulignan font saliver Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste un des enjeux de ces élections législatives 2022, à Taulignan comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 18,18% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Et c'est encore sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,59% et 2,16% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer glaner 24,93% à Taulignan pour ce premier tour.

16:30 - Que peuvent montrer les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Taulignan ? À Taulignan, Marine Le Pen finissait à la première position de la dernière présidentielle avec 26,52% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 22,02%. On trouvait plus loin, avec 18,18%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 8,34%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un score de 27,85% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et le leader de LFI à près de 22%. Les indications nationales des ultimes semaines chambouleront peut-être cette donne et donc le résultat des législatives à Taulignan au 1er tour. Or la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité dans les sondages juste avant la période de réserve. Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen est venu coller les 20%.

14:30 - L'abstention reste le chiffre clé de ces législatives 2022 à Taulignan À Taulignan, le niveau d'abstention sera indiscutablement l'un des critères clés du scrutin législatif 2022. Les jeunes affichent généralement un désintérêt pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle évoluer pour des législatives ? Lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 20,26% dans la ville, contre une abstention de 17,34% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Au moment des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Taulignan ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des scrutins antérieurs ? Il y a 5 ans, lors des législatives, 48,86% des personnes habilitées à participer à une élection à Taulignan avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 39,92% au round numéro deux.