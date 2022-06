19:57 - Quel résultat aux législatives de Taupont pour la coalition de gauche ?

Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 15,05% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Taupont en avril. On peut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,33% et 1,42% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc viser un total théorique de 21,8% à Taupont pour ce premier tour des élections législatives.