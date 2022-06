En direct

19:31 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Templemars ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 19,78% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Templemars il y a deux mois. Et c'est sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,76% et 1,69% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc potentiellement obtenir 27,23% à Templemars pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Templemars ? Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Templemars, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 31,16% des suffrages. En seconde position, remontait Marine Le Pen à 25,16%, puis Jean-Luc Mélenchon à 19,78% et Éric Zemmour à 6,33%. Les tendances nationales des derniers jours viendront certainement bouleverser cette donne et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour. Et pour rappel, la majorité LREM-Ensemble a chuté à un cheveu de la Nupes dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le sondage Ipsos publié cette semaine). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

14:30 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats aux législatives 2022 à Templemars L'une des clés de ce scrutin législatif sera sans nul doute l'ampleur de l'abstention à Templemars. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 77,79% des votants de la ville. Le taux de participation était de 77,46% au premier tour, c'est-à-dire 2 169 personnes. Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie serait par exemple susceptible d'impacter les choix que feront les électeurs de Templemars.

11:30 - Quels étaient les chiffres de l'abstention à Templemars en 2017 ? Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette ville ? Il y a cinq ans, à l'occasion des élections législatives, parmi les 2 682 inscrits sur les listes électorales à Templemars, 55,37% avaient déserté les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 48,1% au tour deux. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections législatives ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures.