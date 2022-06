Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 18,38% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 6 bureaux de vote de Terre-de-Bancalié le dimanche 10 avril dernier. Il faut aussi tenir compte les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,27% et 1,73% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un total probable de 23,38% pour le bloc LFI-PS-EELV.

16:30 - Que peuvent enseigner les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Terre-de-Bancalié ?

Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Terre-de-Bancalié, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 23,48% des suffrages. Derrière, se hissait Emmanuel Macron à 21,08%, puis Jean-Luc Mélenchon à 18,38% et Jean Lassalle à 13,96%. Le chef de l'Etat sortant arrivait à en revanche 27,85% en France, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les mouvements nationaux des ultimes semaines infléchiront certainement ce paysage lors des législatives dans la cité. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), avec un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%.