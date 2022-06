Résultat de la législative à Teyran : 2e tour en direct

En direct

18:06 - La coalition de LFI est arrivée en 2e position la semaine passée à Teyran Les votants de Teyran avaient accordé 21,24% de leurs voix à la Nouvelle union populaire écologique et sociale il y a une semaine, pour le 1er round de la législative. Ce score est tout de même à mettre en perspective avec les voix de gauche que pouvait viser la Nupes après l'élection présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 17,36%, 6,14%, 2,09% et 2,06% il y a deux mois. Soit une réserve de voix de 27,65% du côté de la gauche.

15:30 - Vers un échec pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Teyran ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques de chaque territoire. Lors du 1er tour, dimanche 12 juin, les électeurs de Teyran ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 32,25% des votes. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 21,24% des votes. A la troisième position, la candidature Rassemblement National glane 17,39% des votes.

13:30 - La participation est attendue autant que les résultats des législatives 2022 à Teyran Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, sur les 4221 personnes en âge de voter à Teyran, 56,81% étaient allées voter au premier tour, contre une participation de 48,05% pour le second round. Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le pourcentage d'abstention qui est très élevé durant de ce type de scrutin. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central au second tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 heures.