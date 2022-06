Résultat de la législative à Teyran : en direct

En direct

19:25 - Du côté de la Nupes, les 17,36% de Jean-Luc Mélenchon à Teyran augurent un score élevé Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera un des paramètres de ces législatives, à Teyran comme dans le reste du pays. Le candidat de gauche avait cumulé 17,36% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Les conversions des votes du PS et d'EELV sont aussi à observer ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 6,14% et 2,09% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un potentiel de 25,59% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Teyran ? Lors de la dernière élection, à Teyran, Emmanuel Macron figurait en tête avec 32,12% des voix, devant Marine Le Pen à 19,21%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 17,36% et Éric Zemmour à 9,25%. En revanche au niveau national, Emmanuel Macron terminait cette première bataille avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des dernières heures modifieront certainement cette donne à Teyran. Et pour rappel, l'alliance LREM-Ensemble a chuté à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - À Teyran, le chiffre le plus attendu de ces législatives reste la participation Le taux de participation constituera immanquablement un facteur décisif de ce scrutin législatif à Teyran. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'aggraver pour des législatives ? Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 78,58% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 81,45% au premier tour, soit 3 420 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Quels étaient les chiffres de la participation à Teyran en 2017 ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Au cours des dernières années, les 4 690 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Au moment des précédentes élections législatives, sur les 4 221 personnes en âge de voter à Teyran, 56,81% avaient pris part au scrutin au premier tour, contre une participation de 48,05% pour le second round.