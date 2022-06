Résultat de la législative à Théza : 2e tour en direct

19/06/22 18:42

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Théza sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Théza. En direct 18:42 - La Nupes avait terminé sur la 3e marche à Théza il y a 7 jours Le bloc de gauche pouvait espérer un total théorique de 28,96% à Théza avant le premier tour des élections législatives. Soit le cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat LFI dans la circonscription a pourtant obtenu 20,6% des suffrages dans la commune le dimanche 12 juin. Ce qui avait tout de même offert la troisième place à la Nupes. 15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle gagner à Théza ? Au soir du premier tour, le 12 juin dernier, les électeurs de Théza ont plébiscité la candidature Rassemblement National à qui ils ont accordé 34,18% des voix. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent avec dans l'ordre 21,49% et 20,6% des suffrages. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 sièges. 13:30 - La participation reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2022 à Théza Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? La semaine dernière, 49,49% des personnes habilitées à participer à une élection à Théza avaient participé à l'élection. Les études montrent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle s'aggraver pour le second tour des législatives ? En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 79,38% des personnes aptes à voter dans la localité avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 82,34% au premier tour, c'est-à-dire 1138 personnes. 10:30 - On vote ce dimanche à Théza pour la deuxième manche des législatives Les éléments de contexte de le second tour des élections législatives à Théza sont simples : la ville n'est couverte que par une seule circonscription où s'opposent deux candidats finalistes. Autre point clé: les électeurs ont jusqu'à 18 heures en fin de journée pour remplir leur devoir. L'horaire de fermeture du bureau de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour améliorer le nombre de participants.

Résultats des législatives 2022 à Théza - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Théza aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription des Pyrénées-Orientales

Tête de liste Liste Michèle Martinez Rassemblement National Sébastien Cazenove Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Théza - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Théza

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription des Pyrénées-Orientales

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Théza Michèle Martinez (Ballotage) Rassemblement National 30,40% 34,18% Sébastien Cazenove (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,81% 21,49% Jérôme Pous Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,79% 20,60% Alexandre Reynal Divers gauche 9,55% 7,46% Sylvie Truchet Reconquête ! 5,51% 6,27% Bruno Galan Les Républicains 4,84% 2,09% Jordi Vera Régionaliste 2,57% 2,84% Delphine Bailly Ecologistes 1,52% 1,04% Stéphane Fabra Droite souverainiste 1,24% 1,49% Caroline Poupard Divers extrême gauche 0,89% 1,49% Carol Malortigue Divers 0,80% 0,75% Edwige Vincent de Bourbon Pahlavi Divers 0,09% 0,30% Participation au scrutin Circonscription Théza Taux de participation 49,65% 49,49% Taux d'abstention 50,35% 50,51% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50% 2,19% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63% 0,00% Nombre de votants 50 599 685

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de la législative à Théza. Au niveau de la 4ème circonscription des Pyrénées-Orientales, les 1384 habitants de Théza se sont prononcés pour la candidate Rassemblement National. Le taux de participation parmi les citoyens figurant sur les registres électoraux dans la commune pour la 4ème circonscription des Pyrénées-Orientales atteint 49% (685 votants). Reste encore à déterminer si les citoyens des 63 autres communes rattachées à cette circonscription électorale feront les mêmes choix que ceux de Théza. Dans la commune, Michèle Martinez a ainsi amassé 34% des voix. Elle ressort devant Sébastien Cazenove (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jérôme Pous (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent respectivement 21% et 21% des votes.

Législatives 2022 à Théza : les enjeux

Au moment de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 32,8% des voix au premier tour à Théza. La présidente du Rassemblement National avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 21,8% et 20,1% des voix. Le choix des citoyens de Théza était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (54,4% des voix), laissant ainsi à Emmanuel Macron 45,6% des votes. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour il y a deux mois. Les citoyens de Théza (Pyrénées-Orientales) reprendront le chemin des urnes en 2022. Ils seront appelés à contribuer aux législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant désigneront-ils ?