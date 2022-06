Résultat de la législative à Thiers : en direct

En direct

18:53 - Qui vont élire les électeurs de gauche à Thiers ? Avec un score de 26,87% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était déroulée seulement à Thiers. N'oublions pas non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,61% et 1,68% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un point de départ de 31,16% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Thiers.

16:30 - À Thiers, des sondages aussi convaincants ? A l'issue du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Thiers, Jean-Luc Mélenchon terminait en première position avec 26,87% des voix, devant Emmanuel Macron à 25,56%, puis Marine Le Pen avec 23,21% et Éric Zemmour à 5,9%. Mais dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron achevait cette première étape avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les tendances nationales des dernières semaines viendront sans doute modifier ce tableau et donc le résultat des législatives à Thiers. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%.

14:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats des législatives 2022 à Thiers À Thiers, la participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 7 821 personnes en âge de voter dans la commune, 68,95% étaient allées voter, à comparer avec un taux de participation de 71,13% au premier tour, soit 5 563 personnes. La flambée des prix des matières premières qui grève les finances des ménages est de nature à éloigner les habitants de Thiers des urnes.

11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Thiers en 2017 ? Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Lors des législatives de 2017, le taux de participation s'était élevé à 44,89% au premier tour au sein de Thiers, à comparer avec un taux de participation de 43,99% pour le second round.