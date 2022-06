Résultat de la législative à Thiviers : 2e tour en direct

19/06/22 18:05

La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a engrangé 27,07% des voix au soir du premier round des législatives le 12 juin dernier. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 21,42% des votes. La candidature Rassemblement National décroche 18,89% des voix. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges.

La coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint 21,42% des votes au 1er tour de la législative il y a une semaine dans les 3 bureaux de vote de Thiviers. Ce premier résultat est toutefois à mettre en perspective avec les votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 18,39%, 2,42%, 2,36% et 3,29% le 10 avril. La coalition de gauche partait donc avec un potentiel théorique de 26,46% à Thiviers pour ces légilsatives.

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l' élection législative à Thiviers. Le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première place chez les 2029 citoyens de la 3ème circonscription de la Dordogne et habitant à Thiviers. L'issue finale de la législative à l'échelle de cette circonscription législative découlera de la conduite des électeurs des 148 autres communes qui la composent. Le niveau de la participation parmi les habitants habilités à voter au sein de la commune pour la 3ème circonscription de la Dordogne atteint 60%, ce qui représente 1 220 votants. Jean-Pierre Cubertafon a accumulé 27% des votes. Cyril Girardeau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Florence Joubert (Rassemblement National) le suivent grâce à dans l'ordre 21% et 19% des voix.

Au moment de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 25,2% des voix au premier tour à Thiviers, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande et l'ex-député européen avaient obtenu 24,5% et 18,4% des suffrages. Et alors renversement de situation : Emmanuel Macron était, quinze jours plus tard, ressorti en tête du second tour en rassemblant 53,1% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 47,0% des suffrages. Les citoyens de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Les citoyens de Thiviers (24) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils devront participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.