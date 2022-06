Résultat de la législative à Thiviers : en direct

12/06/22 19:24

La participation constituera incontestablement l'une des clés de ce scrutin législatif à Thiviers. La perte de pouvoir d'achat et son impact sur la vie des familles pourraient entre autres inciter les habitants de Thiviers à rester chez eux. A l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 2 026 personnes en âge de voter dans la localité, 20,44% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 18,46% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour l'audiovisuel public). Dans le même temps, le Rassemblement national de Marine Le Pen est venu coller les 20%. Ces tendances nationales des dernières heures auront sans doute une résonnance à Thiviers. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. A l'issue du dernier vote de, à Thiviers, Marine Le Pen figurait en première position au premier tour de la présidentielle avec 25,16% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,53%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 18,39% et Jean Lassalle à 6,83%. Un résultat à interpréter selon ce qui s'est passé au niveau national : un Emmanuel Macron en tête à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 18,39% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Thiviers il y a deux mois. Et c'est encore sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,42% et 2,36% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un total espéré de 23,17% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

Au moment de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 25,2% des voix au premier tour à Thiviers, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande et l'ex-député européen avaient obtenu 24,5% et 18,4% des suffrages. Et alors renversement de situation : Emmanuel Macron était, quinze jours plus tard, ressorti en tête du second tour en rassemblant 53,1% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 47,0% des suffrages. Les citoyens de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Les citoyens de Thiviers (24) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils devront participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.