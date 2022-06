Résultat de la législative à Thorigny-sur-Marne : en direct

En direct

18:58 - Quel candidat vont adopter les supporters de gauche à Thorigny-sur-Marne ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était limitée à Thorigny-sur-Marne. Les transferts des suffrages écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,57% et 1,22% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un total estimé à 33,83% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".

16:30 - À Thorigny-sur-Marne, des sondages aussi parlants ? Lors de la dernière élection, à Thorigny-sur-Marne, Emmanuel Macron accostait en tête de l'élection avec 27,04% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 27,04%. Suivaient Marine Le Pen avec 18,96% et Éric Zemmour, quatrième avec 6,73%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui a eu lieu à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron en tête à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines infléchiront peut-être ces équilibres lors des législatives à Thorigny-sur-Marne ce dimanche. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à arriver à un minuscule point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%.

14:30 - Quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives à Thorigny-sur-Marne ? À Thorigny-sur-Marne, l'abstention sera l'une des clés de ce scrutin législatif 2022. La baisse du pouvoir d'achat serait par exemple en mesure de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Thorigny-sur-Marne (77400). Au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 69,66% des votants de l'agglomération. La participation était de 74,85% au premier tour, soit 4 900 personnes. Pour mémoire, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - À Thorigny-sur-Marne, le score de l'abstention à l'occasion des législatives 2022 sera un élément essentiel Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des précédents scrutins ? Durant les précédentes législatives, sur les 6 562 inscrits sur les listes électorales à Thorigny-sur-Marne, 63,4% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 54,88% pour le second tour. La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.