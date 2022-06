Résultat de la législative à Thumeries : 2e tour en direct

19/06/22 18:07

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Thumeries sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Thumeries. En direct 18:07 - La nuance Mélenchon était arrivée au pied du podium à Thumeries il y a 7 jours Le nombre de votants de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon sera une clé du résultat de ces élections législatives à l'échelle nationale. Ces électeurs ont représenté 18,03% des suffrages dans la commune le dimanche 12 juin. Ce premier résultat est tout de même à analyser au regard des suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 15,5%, 3,41%, 1,56% et 2,67% il y a deux mois. Ce sont donc 23,14% de votants en réalité que pouvait viser la coalition LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Thumeries. 15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle l'emporter à Thumeries ? A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. Il faudra néanmoins tenir compte des particularités locales, comme à Thumeries. Grâce à 30,99% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Thumeries le 12 juin dernier lors du premier tour des élections législatives. En seconde position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 24,67% des suffrages. Enfin, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 18,03% des suffrages. 13:30 - A la publication des résultats des législatives, quel sera la participation à Thumeries ? Au fil des précédentes consultations démocratiques, les 3925 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 47,61% des inscrits sur les listes électorales de Thumeries avaient pris part au scrutin au deuxième round, ce qui représentait 1455 votants sur les 3213 personnes inscrites sur les listes électorales. La publication des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de scrutin. Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives atteignait 42,64% au second round et 55,4% en 2012, toujours au deuxième tour. 10:30 - On vote ce 19 juin à Thumeries pour la seconde étape des législatives 2022 Pour ce 2e volet des législatives à Thumeries, les 3 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 3) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 3213 citoyens de la ville à 18 heures, pour commencer à compter les voix. Seuls les candidats qualifiés il y a une semaine s'affrontent dans l'unique circonscription couvrant la cité.

Résultats des législatives 2022 à Thumeries - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Thumeries aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Célia Pereira Nouvelle union populaire écologique et sociale Charlotte Parmentier-Lecocq Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Thumeries - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Thumeries

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Thumeries Charlotte Parmentier-Lecocq (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,60% 24,67% Célia Pereira (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,94% 18,03% Virginie Fenain Rassemblement National 19,81% 30,99% Luc Foutry Les Républicains 14,17% 14,54% André Demeester Reconquête ! 3,47% 3,68% Maryse Faber-Rossi Parti radical de gauche 2,61% 1,64% Vanessa Labre Ecologistes 2,60% 2,57% Thierry Rolland Divers droite 2,08% 1,32% Delphine Leleu Droite souverainiste 0,92% 1,51% Frédéric Barrez Divers extrême gauche 0,80% 1,05% Participation au scrutin Circonscription Thumeries Taux de participation 52,70% 47,71% Taux d'abstention 47,30% 52,29% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26% 1,04% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,19% Nombre de votants 49 379 1 539

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Thumeries. Le taux de participation représente 48% des habitants habilités à voter au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription électorale (soit 1 539 votants). Les citoyens des 45 autres communes de la 6ème circonscription du Nord voteront-ils comme ceux de Thumeries ? Virginie Fenain a raflé 31% des votes. Elle précède Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Célia Pereira (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent respectivement 25% et 18% des voix.

Législatives 2022 à Thumeries : les enjeux

Durant la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 33,09% des votes au premier tour à Thumeries. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28,52% et 15,50% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Thumeries avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 52,17% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 47,83% des voix. Les citoyens de cette commune se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel sera la conclusion des législatives à Thumeries (Nord) ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022.