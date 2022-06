Résultat des législatives à Thumeries - Election 2022 (59239) [PUBLIE]

12/06/22 23:05

Résultat des législatives 2022 à Thumeries

Le résultat des élections législatives 2022 à Thumeries est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Thumeries. La candidate Rassemblement National décroche la première position chez les électeurs votant dans la 6ème circonscription du Nord et demeurant à Thumeries. Reste à savoir si les habitants des 45 autres communes faisant partie de la 6ème circonscription du Nord voteront comme ceux de Thumeries. Virginie Fenain a enregistré 31% des votes. Charlotte Parmentier-Lecocq (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Célia Pereira (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décrochent 25% et 18% des suffrages. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens figurant dans les listes électorales au sein de la commune au niveau de cette circonscription atteint 52%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Thumeries Charlotte Parmentier-Lecocq Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,60% 24,67% Célia Pereira Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,94% 18,03% Virginie Fenain Rassemblement National 19,81% 30,99% Luc Foutry Les Républicains 14,17% 14,54% André Demeester Reconquête ! 3,47% 3,68% Maryse Faber-Rossi Parti radical de gauche 2,61% 1,64% Vanessa Labre Ecologistes 2,60% 2,57% Thierry Rolland Divers droite 2,08% 1,32% Delphine Leleu Droite souverainiste 0,92% 1,51% Frédéric Barrez Divers extrême gauche 0,80% 1,05% Participation au scrutin Circonscription Thumeries Taux de participation 52,70% 47,71% Taux d'abstention 47,30% 52,29% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25% 1,04% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,19% Nombre de votants 49 379 1 539

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Thumeries sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:26 - Du côté de la gauche, les 15,5% de Jean-Luc Mélenchon à Thumeries convoités Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 15,5% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Thumeries le dimanche 10 avril dernier. Les conversions des votes du PS et d'EELV sont aussi à regarder de près ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,41% et 1,56% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 20,47% pour le bloc de gauche dans la commune. 16:30 - Que concluent les intentions de vote des législatives 2022 pour Thumeries ? L'alliance LFI-PS-EELV a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos de cette semaine). Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces mouvements des dernières heures auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Thumeries au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or à Thumeries, Marine Le Pen se propulsait à la tête du vote de l'élection présidentielle 2022 avec 33,09% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 28,52%, puis, avec 15,5%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,78%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de 27,85% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - Les chiffres de la participation peuvent-ils dépasser ceux de la présidentielle à Thumeries ? À Thumeries, l'une des clés des législatives 2022 sera sans nul doute l'ampleur de la participation. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 22,94% au sein de la commune. L'abstention était de 23,31% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat pourrait entre autres impacter le pourcentage de participation à Thumeries. 11:30 - L'abstention à Thumeries peut-elle encore monter lors des législatives ? Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2017, l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012. Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des précédentes élections. En 2017, pendant les législatives, le taux de participation avait atteint 49,13% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Thumeries. La participation était de 47,61% pour le round numéro deux. 09:30 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Thumeries ? Pour ces élections législatives de 2022 à Thumeries, les 3 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 3) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 3213 citoyens de la ville à 18 heures, pour dépouiller les bulletins. Ce sont 10 candidats qui ont postulé dans l'unique circonscription correspondant à la ville, soit à peu près autant que dans le reste du pays en moyenne.

Législatives 2022 à Thumeries : les enjeux

Durant la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 33,09% des votes au premier tour à Thumeries. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28,52% et 15,50% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Thumeries avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 52,17% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 47,83% des voix. Les citoyens de cette commune se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel sera la conclusion des législatives à Thumeries (Nord) ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022.