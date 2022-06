Résultat de la législative à Torcy : en direct

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était limitée à Torcy. Il faut aussi tenir compte les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,08% et 1,55% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 47,2% à Torcy pour ces élections légilsatives.

16:30 - Que concluent les grandes tendances des législatives 2022 pour Torcy ?

Avec 41,57% des suffrages, à Torcy, Jean-Luc Mélenchon avait glané la meilleure place lors de la dernière présidentielle. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 25,17%, au-dessus de Marine Le Pen à 12,62% et Éric Zemmour à 4,28%. Néanmoins, à l'échelle nationale, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des dernières semaines boulverseront sans doute ce décor à Torcy au 1er tour. Il faut se rappeler que la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Au même moment, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%.