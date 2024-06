Résultat des législatives à Tourville-la-Rivière : l'élection 2024 en direct

12:06 - Tourville-la-Rivière : retour sur la participation aux dernières législatives

À Tourville-la-Rivière, l'une des clés du scrutin législatif 2024 sera immanquablement l'ampleur de l'abstention. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,21% au premier tour. Au second tour, 47,55% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 794 personnes en âge de voter au sein de la ville, 20,68% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 24,19% au second tour.