Résultat des législatives à Tourville-la-Rivière - Election 2022 (76410) [PUBLIE]

14/06/22 15:54

Résultat des législatives 2022 à Tourville-la-Rivière

Le résultat des élections législatives 2022 à Tourville-la-Rivière est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-Maritime

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Tourville-la-Rivière Guillaume Pennelle (Ballotage) Rassemblement National 25,96% 28,57% Alma Dufour (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,90% 35,82% Djoudé Merabet Divers gauche 23,47% 9,42% Sira Sylla Ensemble ! (Majorité présidentielle) 17,99% 17,86% Eve Froger Reconquête ! 4,15% 4,33% Jennifer Jezequel Divers 2,61% 1,95% Frédéric Podguszer Divers extrême gauche 1,55% 2,06% Michaël Poret Divers 0,36% 0,00% Olivier Roussel Divers droite 0,01% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Tourville-la-Rivière Taux de participation 45,91% 52,79% Taux d'abstention 54,09% 47,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,07% 1,90% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61% 0,53% Nombre de votants 39 998 947

Le résultat de l'élection législative 2022 à Tourville-la-Rivière a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a obtenu le plus de bulletins de votes de la part des 1794 citoyens de Tourville-la-Rivière inscrits dans la 4ème circonscription de la Seine-Maritime. Le taux de participation parmi les habitants autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de la 4ème circonscription de la Seine-Maritime s'établit à 53% (847 non-votants). Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote de Tourville-la-Rivière. Les électeurs de 20 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans cette circonscription législative. Au niveau de la ville, Alma Dufour a amassé 36% des suffrages. Guillaume Pennelle (Rassemblement National) et Sira Sylla (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) la suivent grâce à 29% et 18% des suffrages.

Législatives 2022 à Tourville-la-Rivière : les enjeux

Comme partout en France, les habitants de Tourville-la-Rivière (76410) seront amenés à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Les habitants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 28.3% des voix au premier tour à Tourville-la-Rivière. L'ancienne parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23.4% et 22.0% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les votants de Tourville-la-Rivière avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 50.4% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 49.6% des suffrages.