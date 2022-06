Résultat de la législative à Tresses : 2e tour en direct

En direct

18:05 - La coalition LFI-PS-EELV a du poids à Tresses Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Tresses, la nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés avait marqué des points avant ce deuxième volet des législatives 2022. Son postulant a donc son importance ce dimanche. Ce score est néanmoins à évaluer au regard des votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 22,83%, 5,49%, 3,4% et 2,86% il y a deux mois. Soit un point de départ théorique de 34,58% pour le bloc LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Tresses.

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Tresses ? Dimanche 12 juin 2022 lors du 1er tour, les citoyens de Tresses ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qu'ils ont gratifiée de 39,94% des voix. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National la suivent avec dans l'ordre 26,96% et 17,79% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

13:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats des législatives 2022 à Tresses Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives françaises représentait 42,64% au deuxième round contre 55,4% en 2012, lors du second tour de scrutin. Au cours des dernières années, les 4872 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des élections législatives, 54,1% des personnes aptes à participer à une élection à Tresses avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 43,54% au second tour.