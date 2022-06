Résultat de la législative à Tresses : en direct

Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste un des paramètres de ces législatives, à Tresses comme dans toute la France. Cet électorat représentait 22,83% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,49% et 3,4% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un potentiel de 31,72% pour la coalition de gauche dans la commune.

16:30 - Que concluent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Tresses ?

Au dernier scrutin présidentiel, à Tresses, Emmanuel Macron achevait la course en première position avec 28,51% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 22,83%, puis Marine Le Pen, troisième avec 19,21% et Éric Zemmour à 5,56%. Par contre à l’échelle nationale, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier round avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indications nationales des dernières semaines chambouleront sans doute ce tableau lors des législatives dans la commune, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Pour rappel la Nupes a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans le même temps, le Rassemblement national n'a cessé de s'approcher des 20%.