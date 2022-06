Résultat de la législative à Trévoux : 2e tour en direct

15:30 - Vers une victoire pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Trévoux ?

La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a enregistré 32,72% des votes dimanche 12 juin lors du premier tour de l'élection législative. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National décrochent respectivement 26,49% et 17,57% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 députés.