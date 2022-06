Résultat de la législative à Trévoux : en direct

En direct

18:53 - Quel candidat vont retenir les électeurs de gauche à Trévoux ? Dans les 4 bureaux de vote de Trévoux, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat de gauche avait obtenu 23,39% des suffrages lors de ce scrutin. On peut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 5,75% et 1,66% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 7,41% du côté des électeurs de gauche, et donc 30,8 en comptant le vote Mélenchon.

16:30 - À Trévoux, des sondages tout aussi justes qu'en France ? La coalition LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité présidentielle dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (27% contre 28% dans le sondage Ipsos de cette semaine). Pendant ce temps, le RN est passé au-dessus des 19%. Ces dynamiques des ultimes semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Trévoux au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. Or Emmanuel Macron avait obtenu 29,17% des voix à Trévoux, à la dernière élection contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national avait accumulé 19,7% des voix contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 23,39% (contre 22%).

14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives à Trévoux ? À Trévoux, l'un des critères forts du scrutin législatif sera sans nul doute le niveau d'abstention. La guerre russo-ukrainienne serait par exemple susceptible de relativiser l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Trévoux. Il y a deux mois, lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 4 079 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 25,31% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 19,96% au premier tour. Pour comparer, au niveau du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - L'abstention va-t-elle encore monter aux législatives 2022 à Trévoux ? Au fil des consultations politiques antérieures, les 7 044 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, à l'occasion des élections législatives, 61,04% des électeurs de Trévoux avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, contre une abstention de 52,44% au second round. La publication des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour.