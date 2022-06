Résultat de la législative à Trouillas : 2e tour en direct

En direct

18:41 - Le bloc de gauche pas si loin à Trouillas Le nombre de votants de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés sera une des énigmes de ces législatives 2022 à l'échelle nationale. Cet électorat représentait 22,84% des suffrages dans la commune dimanche dernier. Mais ce score est toutefois à comparer avec les suffrages insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. Or à Trouillas, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 16,86%, 4,02%, 2,63% et 2,47% le 10 avril. Ce qui donnait un point de départ théorique de 25,98% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Trouillas.

15:30 - Quel dénouement pour le second tour des législatives à Trouillas ? Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du second tour des élections législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités locales. Pour le premier tour, le 12 juin dernier, les habitants de Trouillas ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 38,38% des voix. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) captent dans l'ordre 22,84% et 16,76% des votes.

13:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Trouillas à l'occasion des législatives ? L'étude des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. En 2017, à l'occasion des élections législatives, 58,06% des électeurs de Trouillas avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 51,38% au deuxième round. Plus de la moitié des électeurs n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au second tour cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au second round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 heures.