Résultat de la législative à Truchtersheim : 2e tour en direct

19/06/22 18:10

Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? La semaine dernière, 48,79% des inscrits sur les listes électorales de Truchtersheim avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Les populations des petites communes votent habituellement plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour le second tour des législatives ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 18,28% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 18,35% au premier tour.

La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a obtenu 37,35% des voix pour le 1er round des élections législatives le 12 juin dernier. Les représentants Les Républicains et Rassemblement National captent dans l'ordre 14,84% et 12,68% des suffrages. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

Dans les 4 bureaux de vote de Truchtersheim, les voix qui s'étaient portées sur la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection législative seront sans doute cruciales ce dimanche pour le second tour du scrutin. Le candidat de gauche avait enregistré 12,1% des suffrages lors de cette première manche. Ce premier résultat est néanmoins à analyser au regard des voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 11,57%, 6,08%, 1,34% et 0,94% le 10 avril. Autrement dit un point de départ théorique de 19,93% pour le bloc LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Truchtersheim.

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l' élection législative 2022 à Truchtersheim. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les 3745 citoyens votant dans la 4ème circonscription du Bas-Rhin habitant à Truchtersheim. L'issue définitive de la législative à l'échelle de cette circonscription législative découlera des choix des électeurs des 46 autres communes qui lui sont rattachées. Françoise Buffet a réuni 37% des votes à l'échelle de la commune. Éric Amiet (Les Républicains) et Virginie Joron (Rassemblement National) récupèrent respectivement 15% et 13% des voix. L'abstention s'élève à 49% des habitants habilités à fréquenter les urnes dans la commune à l'échelle de la 4ème circonscription du Bas-Rhin.

Quel sera le résultat des élections législatives à Truchtersheim ( Bas-Rhin ) ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin prochains. Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 41,3% des voix au premier tour à Truchtersheim, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et celui qui endossa le costume du troisième homme lors de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 19,6% et 11,6% des suffrages. Le choix des citoyens de Truchtersheim était resté inchangé au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (67,7% des voix). Marine Le Pen avait récupéré 32,3% des votes. Les administrés de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?