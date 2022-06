Résultat de la législative à Valenton : en direct

12/06/22 10:56

Pour ces élections législatives de 2022 à Valenton, les 7 bureaux de vote (de Mairie à Groupe Scolaire Jean Jaures) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 6792 électeurs à 20 heures, avant le début des dépouillements. Un horaire légèrement rallongé comparé à l'heure de fermeture un peu partout en France (18 ou 19 heures). Ce sont 13 candidats qui s'opposent dans l'unique circonscription correspondant à la cité, soit sensiblement plus que dans le reste du pays en moyenne.

Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 54% des votes au premier tour à Valenton, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le fondateur de "La République En Marche" et la finaliste défaite de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 17% et 13% des votes. Les résultats nationaux avaient toutefois imposé aux votants de Valenton de se trouver un autre champion pour le second tour. Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour avec 68% des votes face à Marine Le Pen (32%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette ville plébiscitera-elle un candidat de la coalition de partis politiques de gauche aux législatives ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens vivant à Valenton (94460) seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 comme l'ensemble des Français.