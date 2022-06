Résultat des législatives à Vars - Election 2022 (16330) [PUBLIE]

12/06/22 21:17

Résultat des législatives 2022 à Vars

Le résultat des élections législatives 2022 à Vars est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Charente

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Charente

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Vars. Au sein de la 3ème circonscription de la Charente, les 1752 électeurs de Vars ont opté pour la candidature Rassemblement National. Toutefois, le résultat de la législative dans cette circonscription électorale peut encore basculer si les électeurs des 192 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Vars. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens enregistrés dans les listes électorales au sein de la commune au niveau de la 3ème circonscription de la Charente s'établit à 56%. Caroline Colombier a réuni 27% des voix. Sylvie Mocoeur (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) capte 22% des suffrages. A la troisième place, Marie-Pierre Noël (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueille 20% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vars Caroline Colombier Rassemblement National 23,05% 27,08% Sylvie Mocoeur Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,43% 22,32% Marie-Pierre Noël Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,48% 20,48% Jérôme Lambert Divers gauche 17,92% 13,87% Laurent Fouillet Divers 5,73% 2,38% Pierre Henri Guignard Les Républicains 4,21% 3,83% Aurore de Clisson Reconquête ! 2,83% 2,64% Francis Lalanne Ecologistes 2,12% 2,11% Nathalie Alloncle Droite souverainiste 1,22% 1,59% Patrick Curgali Divers extrême gauche 1,15% 1,19% Sandrine Baruch Divers centre 0,70% 0,66% Eric Tomsin Ecologistes 0,62% 1,59% Alexandre Raguet Divers extrême gauche 0,55% 0,26% Participation au scrutin Circonscription Vars Taux de participation 51,80% 44,46% Taux d'abstention 48,20% 55,54% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,22% 1,67% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27% 1,16% Nombre de votants 47 090 779

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vars sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:31 - Qui vont choisir les électeurs de gauche à Vars ? Une des questions clés de ces élections législatives, en France comme à Vars, reste le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. L'Insoumis avait obtenu 16,24% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,79% et 1,31% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 21,34% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Vars. 16:30 - À Vars, des sondages aussi révélateurs ? Le chef de l'Etat avait obtenu 26,84% des voix à Vars, lors de la dernière présidentielle contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen avait enregistré 31,94% des suffrages contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 16,24% (contre 22%). Les tendances nationales des derniers jours viendront probablement remettre en question ces équilibres à Vars au 1er tour, même si on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%. 14:30 - L'enjeu majeur de ces élections législatives à Vars reste la participation Le niveau de participation sera sans aucun doute un facteur déterminant du scrutin législatif à Vars. Le conflit russo-ukrainien serait notamment en mesure d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des citoyens de Vars. Il y a deux mois, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 73,21% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une participation de 76,04% au premier tour, c'est-à-dire 1 330 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - L'abstention va-t-elle encore monter aux élections législatives à Vars ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des précédentes élections ? Il y a 5 ans, à l'occasion des élections législatives, sur les 1 662 personnes en âge de voter à Vars, 45,67% étaient allées voter au premier tour, contre un taux de participation de 38,39% pour le tour deux. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012. 09:30 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures à Vars pour ces législatives 2022 La commune de Vars ne couvre qu'une seule circonscription législative, de quoi simplifier le choix des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir. 13 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à Vars soit légèrement plus que dans les autres circonscriptions. Les résultats seront publiés à compter de 20 heures dans ces lignes.

Législatives 2022 à Vars : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 31.9% des voix au premier tour à Vars, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti La République En Marche et l'ancien troisième homme lors de la dernière présidentielle avaient obtenu 26.8% et 16.2% des votes. Le choix des citoyens de Vars était resté identique au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (50.1% des votes). Emmanuel Macron avait rassemblé 49.9% des suffrages. Les votants de cette commune se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives à Vars (16) ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin prochains.