19/06/22 20:53

Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. A l'occasion des précédentes législatives, sur les 1267 personnes en âge de voter à Vaucouleurs, 44,83% avaient pris part au scrutin au premier tour, contre un taux de participation de 38,83% pour le second round. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée au second round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 heures.

Grâce à 34,72% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Vaucouleurs à l'occasion du premier tour de la législative le 12 juin dernier. En seconde position, la candidature Divers droite ramasse 29,06% des votes. Enfin, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoit 16,6% des votes. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés.

La nuance des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés avait enregistré 16,6% des voix au 1er tour de la législative il y a 7 jours dans l'unique bureau de vote de Vaucouleurs. Mais ce premier résultat est tout de même à évaluer au regard des suffrages de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 12,03%, 2,45%, 1,29% et 1,99% le 10 avril. La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait donc potentiellement viser 17,76% à Vaucouleurs pour ce premier tour.

Quel candidat les 1 959 habitants de Vaucouleurs classeront-ils en pole position des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 40.4% des voix au premier tour à Vaucouleurs, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 22.2% et 12.0% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Vaucouleurs grâce à 61.6% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 38.4% des voix. Les administrés de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ?