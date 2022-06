Résultat des législatives à Vaucouleurs - Election 2022 (55140) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Vaucouleurs

Le résultat des élections législatives 2022 à Vaucouleurs est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans la Meuse

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Meuse

Le résultat de l'élection législative à Vaucouleurs est maintenant officiel. La candidate Rassemblement National décroche la première place chez les 1212 citoyens votant dans la 1ère circonscription de la Meuse et résidant à Vaucouleurs. Brigitte Gaudineau a effectivement accumulé 35% des votes. Elle précède Bertrand Pancher (Divers droite) et Olivier Guckert (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent 29% et 17% des voix. Ces chiffres ne traduisent toutefois pas l'entièreté des suffrages au niveau de la 1ère circonscription de la Meuse, 244 autres communes contribuant aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription. Le taux de participation représente 44% des citoyens inscrits dans les registres électoraux au sein de la commune au niveau de la 1ère circonscription de la Meuse.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vaucouleurs Brigitte Gaudineau Rassemblement National 30,43% 34,72% Bertrand Pancher Divers droite 30,19% 29,06% Olivier Guckert Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,49% 16,60% Sandrine Raffner Kiefer Ensemble ! (Majorité présidentielle) 13,37% 10,94% Arnaud Chapon Reconquête ! 3,56% 3,77% Nathalie Thiébaut-Lamy Ecologistes 1,75% 1,89% Blaise Tymen Divers extrême gauche 1,27% 1,32% Sylvie Mariage Droite souverainiste 1,22% 1,51% Bruno Caille Régionaliste 0,52% 0,19% Melika Bensaid Régionaliste 0,20% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Vaucouleurs Taux de participation 48,55% 44,39% Taux d'abstention 51,45% 55,61% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64% 1,12% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66% 0,37% Nombre de votants 36 706 538

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vaucouleurs sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:03 - Quel candidat vont élire les supporters de gauche à Vaucouleurs ? Dans l'unique bureau de vote de Vaucouleurs, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat insoumis avait atteint 12,03% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,45% et 1,29% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 3,74% à gauche (score de Mélenchon exclu). 16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Vaucouleurs ? Marine Le Pen avait obtenu la première position lors de la présidentielle en avril à Vaucouleurs avec 40,42% des votes, au premier tour. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 22,2%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 12,03% et Éric Zemmour à 8,29%. Par contre en France, Emmanuel Macron se sortait de ce premier round avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15%, et Jean-Luc Mélenchon à 22%. Les indications nationales des dernières heures infléchiront certainement ce paysage et donc le résultat des législatives à Vaucouleurs au 1er tour. Et pour rappel, la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Dans cette séquence, le Rassemblement national a passé la barre des 19%. 14:30 - À Vaucouleurs, l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives demeure la participation L'abstention sera immanquablement l'une des clés du scrutin législatif à Vaucouleurs. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 26,47% des électeurs dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 28,1% au premier tour. Les habitants des communes de grandes tailles votent généralement moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour des législatives ? 11:30 - À Vaucouleurs, les chiffres de l'abstention aux législatives seront un élément fort La publication des résultats des législatives 2022 est autant attendue que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. Pour mémoire, au niveau de la France en 2017, le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012. Au fil des précédents scrutins, les 1 959 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Pendant les législatives de 2017, 61,17% des électeurs de Vaucouleurs avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 55,17% pour le deuxième tour. 09:30 - Les données clés des législatives à Vaucouleurs Les résultats des législatives 2022 à Vaucouleurs devraient être donnés dans la foulée de la fermeture du seul bureau de vote, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Le décompte des bulletins devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et le résultat devrait pointer dans les heures qui suivent pour la cité d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Législatives 2022 à Vaucouleurs : les enjeux