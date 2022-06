Résultat de la législative à Vauhallan : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Vauhallan sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Vauhallan. En direct 18:15 - Des législatives prometteuses à Vauhallan pour le bloc des Insoumis La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" partait avec un potentiel de voix de 27,66% à Vauhallan avant ces légilsatives. Un chiffre correspondant au total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Les électeurs de Vauhallan ont pourtant apporté 29,0% de leurs suffrages au bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon il y a une semaine, pour le premier round de la législative 2022. La Nupes avait ainsi terminé deuxième. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Vauhallan ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a réuni 36,59% des voix dimanche 12 juin pour le 1er round de l'élection législative. En seconde position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 29,0% des suffrages. La candidature Les Républicains reçoit 14,55% des voix. 13:30 - Le score de la participation lors du 2e tour des législatives, un élément fort à Vauhallan ? Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? La semaine dernière, 62,43% des électeurs à Vauhallan avaient participé au vote. Les études montrent que l'abstention est habituellement supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour le deuxième tour des législatives ? Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'élevait à 21,57% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 17,12% au premier tour. 10:30 - Second tour des élections législatives 2022 à Vauhallan ce 19 juin ! Bienvenue sur cette page où nous suivrons les grandes étapes de cette 2e étape des législatives 2022 à Vauhallan, jusqu'à ce que le résultat soit révélé. Il y a les candidats qualifiés au 1er tour dans l'unique circonscription de la métropole et les électeurs ont jusqu'à 20 heures pour voter ce dimanche de second tour dans l'unique bureau de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Vauhallan - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Vauhallan aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste Paul Midy Ensemble ! (Majorité présidentielle) Cédric Villani Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Vauhallan - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Vauhallan

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vauhallan Cédric Villani (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 38,20% 29,00% Paul Midy (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,53% 36,59% Michel Bournat Les Républicains 16,03% 14,55% Christophe Debon Rassemblement National 7,15% 9,04% Denise Barbarat Reconquête ! 3,86% 4,78% Marc Ronfard-Haret Droite souverainiste 1,38% 2,18% Didier Paxion Divers extrême gauche 1,35% 1,46% Anne-Christine Poisson Divers droite 0,82% 1,66% Benoît Odille Divers gauche 0,69% 0,73% Participation au scrutin Circonscription Vauhallan Taux de participation 57,57% 62,43% Taux d'abstention 42,43% 37,57% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20% 1,53% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,31% 0,51% Nombre de votants 39 410 982

Le résultat de l'élection législative à Vauhallan a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. À Vauhallan, les 1573 habitants inscrits dans la 5ème circonscription de l'Essonne ont penché pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de l'abstention parmi les habitants figurant dans les registres électoraux dans la commune au niveau de la 5ème circonscription de l'Essonne atteint 38%. Ces chiffres ne reflètent toutefois pas la réalité des suffrages au niveau de la 5ème circonscription de l'Essonne : 9 autres communes participent aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale. Au niveau de la localité, Paul Midy a ainsi raflé 37% des suffrages. En deuxième position, Cédric Villani (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramasse 29% des voix. Enfin, Michel Bournat (Les Républicains) reçoit 15% des votes.

Législatives 2022 à Vauhallan : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 42,19% des suffrages au premier tour à Vauhallan, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien président du "Parti de gauche" et l'ancienne députée européenne avaient obtenu 16,24% et 9,71% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Vauhallan avec 78,35% des voix, laissant donc 21,65% des votes à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président nouvellement réélu pourra-t-il se fier à cette ville pour acquérir une majorité de l'Assemblée ? Les électeurs de Vauhallan (91) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022. Ils seront appelés à participer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.