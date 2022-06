Résultat de la législative à Vendargues : en direct

12/06/22 11:03

Au moment de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 27% des suffrages au premier tour à Vendargues. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 18% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Vendargues avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 54% des voix, abandonnant donc 46% des votes à Marine Le Pen. Les votants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Quel impétrant à l'Assemblée nationale fixeront en pole position des résultats des législatives les 6 369 citoyens habitant à Vendargues à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?