Résultat des législatives à Verlinghem : l'élection 2024 en direct

12:06 - Les prévisions de la participation aux législatives à Verlinghem

À Verlinghem (59237), le niveau de participation sera incontestablement l'un des facteurs décisifs du scrutin législatif. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 61,92% au premier tour et seulement 60,12% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Verlinghem ? En proportion, au niveau de la France, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 987 personnes en âge de voter au sein de la commune, 85,66% étaient allées voter. La participation était de 84,65% au premier tour, c'est-à-dire 1 682 personnes.