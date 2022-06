Résultat de la législative à Vertou : en direct

18:46 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de gauche à Vertou ?

Jean-Luc Mélenchon avait atteint 19,86% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle à Vertou le dimanche 10 avril. Les conversions des suffrages du PS et d'EELV ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 9,47% et 2,26% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 11,73% du côté des électeurs de gauche (vote Mélenchon exclu).