Résultat de la législative à Viarmes : en direct

12/06/22 19:23

Le vote a débuté depuis quelques heures à Viarmes et il reste encore du temps pour se lancer puisque les bureaux de vote de la métropole sont toujours ouverts et ce jusqu'à 20 heures. Ce sont 15 impétrants qui sont candidats dans la circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il est nécessaire d'étudier les résultats des élections antérieures. Cinq ans plus tôt, durant les élections législatives, 58,57% des personnes en capacité de voter à Viarmes avaient déserté les urnes au premier tour, contre une abstention de 48,79% au tour deux.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Viarmes, qu'en sera-t-il de l'abstention ? L'inflation serait notamment en mesure de favoriser l'abstention à Viarmes. Au second tour de l'élection présidentielle, 72,53% des personnes en capacité de voter dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 77,42% au premier tour, ce qui représentait 3 113 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

Au dernier scrutin présidentiel, à Viarmes, Marine Le Pen finissait en pôle position avec 28,14% des voix, devant Emmanuel Macron à 26,7%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 16,99% et Éric Zemmour à 9,45%. Les indications nationales des dernières heures boulverseront certainement ces équilibres à Viarmes au 1er tour. Or la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote ce vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos). Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%.

Dans les 4 bureaux de vote de Viarmes, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat LFI avait enregistré 16,99% des suffrages il y a deux mois. Les conversions des votes d'EELV et du PS sont aussi à observer ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,43% et 1,44% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc se fixer un total théorique de 22,86% à Viarmes pour ce premier tour des législatives.

