Résultat de la législative à Vieillevigne : en direct

12/06/22 11:12

On vote déjà depuis plusieurs heures à Vieillevigne et il y a encore du temps pour faire son choix puisque l'unique bureau de vote de la cité sera ouvert jusqu'à 19 heures. Ce sont 12 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription qui couvre la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Quel candidat ou candidate les électeurs votant à Vieillevigne classeront-ils en pole position des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président des Français pourra-t-il s'en remettre à cette commune pour avoir la majorité des députés de l'hémicycle ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 34% des voix au premier tour à Vieillevigne, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 20% et 20% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Vieillevigne avec 64% des suffrages, cédant ainsi 36% des votes à Marine Le Pen.