Résultat de la législative à Villecresnes : en direct

12/06/22 11:06

13 candidats se présentent dans la seule circonscription de Villecresnes ce 12 juin 2022, pour le premier round de l'élection législative 2022. Un nombre d'impétrants au-dessus de celui des autres circonscriptions (10 candidatures généralement). Et les 7305 électeurs de la métropole auront jusqu'à 20 heures pour gagner les 8 bureaux de vote et sélectionner une paire de candidats lors de ce 1er round.

A l'occasion de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 30% des suffrages au premier tour à Villecresnes. Le fondateur de "La République En Marche" avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 22% et 21% des suffrages. Le choix des citoyens de Villecresnes était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (60% des suffrages), abandonnant donc 40% des votes à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président français pourra-t-il compter sur cette commune pour acquérir la majorité des députés de l'hémicycle ? Comme partout dans le pays, les 11 181 citoyens de Villecresnes ( Val-de-Marne ) seront amenés à participer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel prétendant voteront-ils ?