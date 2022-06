Résultat des législatives à Villejust - Election 2022 (91140) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Villejust

Le résultat des élections législatives 2022 à Villejust est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de l'Essonne

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l' élection législative 2022 à Villejust. Au niveau de la 4ème circonscription de l'Essonne, les électeurs de Villejust ont penché pour la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de l'abstention parmi les électeurs autorisés à se rendre aux isoloirs dans la commune pour la 4ème circonscription de l'Essonne atteint 49%. Dans la localité, Marie-Pierre Rixain a réuni 32% des votes. Alain Boutaleb (Rassemblement National) et Amadou Deme (Nouvelle union populaire écologique et sociale) la suivent grâce à dans l'ordre 23% et 23% des votes. Les citoyens des 29 autres communes appartenant à cette circonscription voteront-ils comme ceux de Villejust ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Villejust Marie-Pierre Rixain Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,72% 32,31% Amadou Deme Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,49% 22,61% Alain Boutaleb Rassemblement National 15,90% 22,86% Jérémy Martin Les Républicains 10,26% 6,39% François La Selve Reconquête ! 5,44% 5,24% Iliane Polizzo Ecologistes 2,70% 2,81% Agathe Scache Divers centre 1,88% 1,92% Jean-Pierre Coquelet Divers 1,68% 1,28% Martin Loizillon Divers 1,12% 1,79% Juliette Plouin Divers extrême gauche 0,96% 0,89% Miriam Djabali Divers centre 0,54% 1,02% Dimitri Dumont Divers gauche 0,31% 0,89% Participation au scrutin Circonscription Villejust Taux de participation 50,79% 50,57% Taux d'abstention 49,21% 49,43% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50% 2,00% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42% 0,37% Nombre de votants 50 132 802

Législatives 2022 à Villejust : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Villejust (91) ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022. Le président de la République sera-t-il capable d'obtenir une majorité des députés de l'Assemblée au vu des voix qu'il a reçues dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Durant la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 26,27% des votes au premier tour à Villejust, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 23,40% et 19,62% des suffrages. Le choix des administrés de Villejust était resté égal au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (59,53% des suffrages). Marine Le Pen avait obtenu 40,47% des suffrages.