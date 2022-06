Résultat de la législative à Villelongue-dels-Monts : 2e tour en direct

19/06/22 18:54

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Villelongue-dels-Monts sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Villelongue-dels-Monts. En direct 18:54 - La Nupes aux abonnés absents dans la ville il y a sept jours Le nombre de votants de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une des énigmes de ces élections législatives dans toute la France. Le candidat LFI avait cumulé 21,92% des suffrages dans la commune lors du premier tour. Ce premier résultat est tout de même à analyser au regard des suffrages de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 18,41%, 3,62%, 1,21% et 2,89% le 10 avril. Ce sont donc 26,13% d'électeurs en réalité que pouvait viser la coalition LFI-PS-EELV-PC pour ces législatives à Villelongue-dels-Monts. 13:30 - A la proclamation des résultats des législatives, quel sera l'abstention à Villelongue-dels-Monts ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? La semaine dernière, 50,1% des inscrits sur les listes électorales de Villelongue-dels-Monts avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des précédents scrutins. Il y a 2 mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention représentait 21,26% des électeurs de la commune. Le taux d'abstention était de 18,34% au premier tour. 10:30 - La 2e manche des législatives a démarré à Villelongue-dels-Monts Les résultats finaux des élections législatives 2022 à Villelongue-dels-Monts vont probablement être annoncés assez rapidement après la fermeture des 2 bureaux de vote ce dimanche, la commune ne couvrant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on connaîtra assez vite qui des candidats finalistes pourra siéger à l'Assemblée.

Résultats des législatives 2022 à Villelongue-dels-Monts - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Villelongue-dels-Monts aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription des Pyrénées-Orientales

Tête de liste Liste Michèle Martinez Rassemblement National Sébastien Cazenove Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Villelongue-dels-Monts - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Villelongue-dels-Monts

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription des Pyrénées-Orientales

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Villelongue-dels-Monts Michèle Martinez (Ballotage) Rassemblement National 30,40% 31,36% Sébastien Cazenove (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,81% 22,57% Jérôme Pous Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,79% 21,92% Alexandre Reynal Divers gauche 9,55% 6,82% Sylvie Truchet Reconquête ! 5,51% 7,35% Bruno Galan Les Républicains 4,84% 2,89% Jordi Vera Régionaliste 2,57% 1,71% Delphine Bailly Ecologistes 1,52% 1,71% Stéphane Fabra Droite souverainiste 1,24% 1,57% Caroline Poupard Divers extrême gauche 0,89% 1,44% Carol Malortigue Divers 0,80% 0,66% Edwige Vincent de Bourbon Pahlavi Divers 0,09% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Villelongue-dels-Monts Taux de participation 49,65% 49,90% Taux d'abstention 50,35% 50,10% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,50% 1,67% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63% 0,51% Nombre de votants 50 599 779

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du premier round de l'élection législative 2022 à Villelongue-dels-Monts. Au sein de la 4ème circonscription des Pyrénées-Orientales, les habitants de Villelongue-dels-Monts se sont tournés vers la candidature Rassemblement National. Le taux de participation s'établit à 50% des habitants autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 4ème circonscription des Pyrénées-Orientales. Michèle Martinez a rassemblé 31% des voix à l'échelle de la ville. Sébastien Cazenove (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jérôme Pous (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoivent 23% et 22% des votes. Ces données ne traduisent cependant pas la réalité des suffrages au niveau de la 4ème circonscription des Pyrénées-Orientales, 63 autres communes participant aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription.

Législatives 2022 à Villelongue-dels-Monts : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs vivant à Villelongue-dels-Monts (66) seront invités à participer à l'élection de leur député comme tous les Français. Quel prétendant désigneront-ils ? Les habitants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 32.6% des suffrages au premier tour à Villelongue-dels-Monts. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19.4% et 18.4% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Villelongue-dels-Monts gratifiée de 60.2% des voix, cédant donc à Emmanuel Macron 39.8% des suffrages.