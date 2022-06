Résultat de la législative à Villemur-sur-Tarn : en direct

12/06/22 11:10

L'élection se déroule depuis quelques heures à Villemur-sur-Tarn et il y a encore de la marge pour se lancer puisque les bureaux de vote de la métropole sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 12 prétendants qui sont candidats dans la circonscription de la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 29% des suffrages au premier tour à Villemur-sur-Tarn. La candidate d'extrême droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21% et 21% des votes. Le choix des citoyens de Villemur-sur-Tarn était resté identique au second tour en faveur de Marine Le Pen (54% des votes), abandonnant donc à Emmanuel Macron 46% des votes. Les administrés de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de Villemur-sur-Tarn ( Haute-Garonne ) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022 : ils seront priés de participer à l'élection des députés français qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.