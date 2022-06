Résultat de la législative à Villeneuve-Saint-Georges : en direct

18:52 - Quel résultat aux législatives de Villeneuve-Saint-Georges pour la coalition de gauche ?

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin s'était jouée à Villeneuve-Saint-Georges. Les reports des votes socialistes et écologistes sont aussi à considérer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,12% et 0,94% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc espérer glaner 49,25% à Villeneuve-Saint-Georges pour ces légilsatives.