Résultat de la législative à Vinay : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Vinay sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Vinay. En direct 18:09 - La Nouvelle union populaire avait terminé au pied du podium à Vinay il y a 7 jours Le bloc LFI-PS-EELV-PC partait avec un potentiel théorique de 26,77% à Vinay avant le premier tour des élections législatives. Soit la somme des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Pourtant, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon a cumulé 24,75% des suffrages au 1er tour de la législative la semaine passée dans les 3 bureaux de vote de Vinay. Ce qui avait tout de même placé la Nupes dans les trois premiers. 15:30 - Vers un succès électoral pour la candidature Rassemblement National à Vinay ? La candidature Rassemblement National a réuni 28,14% des voix le 12 juin dernier pour le premier round des élections législatives. Elle est suivie par les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui obtiennent 25,56% et 24,75% des voix. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 sièges. 13:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats des législatives 2022 à Vinay Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Le week-end dernier, 52,07% des électeurs inscrits à Vinay avaient déserté les urnes. Comment votent traditionnellement les habitants de cette localité ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 3132 personnes en âge de voter au sein de la localité, 74,14% avaient participé au vote. La participation était de 76,4% au premier tour, soit 2393 personnes. 10:30 - Nouveau jour des législatives à Vinay ce dimanche ! Ces élections législatives 2022 sont donc relancées à Vinay, avec le 2e épisode dont le démarrage a eu lieu ce matin. Il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les quelques candidats qui bataillent pour devenir député. Les 3132 électeurs de Vinay ont jusqu'à 18 heures pour désigner un vainqueur. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Le second tour des élections législatives à Vinay aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de liste Liste Elodie Jacquier-Laforge Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sandrine Nosbé Nouvelle union populaire écologique et sociale

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vinay Sandrine Nosbé (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,54% 24,75% Elodie Jacquier-Laforge (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,96% 25,56% Cécile Bène Rassemblement National 19,25% 28,14% Bruno Gattaz Les Républicains 12,27% 12,14% Sandrine Seror Reconquête ! 3,58% 3,86% Anaëlle Taddei Ecologistes 1,60% 1,83% Claude Detroyat Divers extrême gauche 1,33% 1,83% Odile Rosemberg Droite souverainiste 1,31% 1,36% Guillaume Roure Régionaliste 0,16% 0,54% Participation au scrutin Circonscription Vinay Taux de participation 50,64% 47,93% Taux d'abstention 49,36% 52,07% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55% 1,66% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37% 0,40% Nombre de votants 50 979 1 506

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative 2022 à Vinay. Lors du premier tour des législatives 2022, les 3142 habitants de Vinay inscrits dans la 9ème circonscription de l'Isère ont penché pour la candidature Rassemblement National. Le taux d'abstention parmi les habitants autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 9ème circonscription de l'Isère atteint 52% (1 636 non-votants). Cécile Bène a obtenu 28% des voix au niveau de la ville. Elle coiffe au poteau Elodie Jacquier-Laforge (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Sandrine Nosbé (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui recueillent respectivement 26% et 25% des votes. Ces chiffres ne représentent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la 9ème circonscription de l'Isère : 69 autres communes participent effectivement au résultat de la législative dans cette circonscription électorale.

Pendant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 30,4% des voix au premier tour à Vinay. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,3% et 19,2% des votes. Et alors retournement de situation : Emmanuel Macron était, in fine, arrivé en tête du second tour en décrochant 50,6% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 49,4% des voix. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier. Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs demeurant à Vinay (Isère) seront incités à contribuer aux législatives comme tous les Français.